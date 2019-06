Guendalina Tavassi ha pubblicato delle storie su Instagram mentre era in piscina con la sua famiglia: fan impazziti per il suo decolleté esplosivo.

Guendalina Tavassi è sicuramente uno dei personaggi del momento. Opinionista fissa dei salotti di Barbara D’urso e regina di Instagram con oltre 800mila followers, l’ex concorrente del Grande Fratello è spesso e volentieri protagonista sui social di simpatici siparietti di famiglia insieme al marito Umberto D’Aponte e ai loro figli. Simpatica ed estroversa, Guendalina ha anche un fisico mozzafiato, che le piace mostrare sul suo profilo Instagram. Nelle ultime storie pubblicate dalla Tavassi, i fan sono impazziti per il suo decolleté.

Guendalina Tavassi, ecco la foto che ha fatto impazzire i fan per il decolleté in bella vista

Guendalina Tavassi ama condividere sui social alcuni momenti della sua vita quotidiana, in particolare nelle sue storie su Instagram non mancano mai i divertenti siparietti con il marito Umberto D’Aponte, giovane imprenditore napoletano, anche lui aperto allo scherzo e sempre disposto a giocare con la moglie, facendo divertire i fan. Nella giornata di ieri, visto il caldo rovente, i due hanno trascorso la mattinata in piscina con i figli Chloe e Sasy e si sono divertiti a pubblicare le solite simpatiche storie su Instagram.

Ai fan però non è sfuggito il costume indossato dalla Tavassi, un mini bikini nero che metteva in risalto le sue forme a dir poco esplosive. Decolleté generoso e abbondante quello di Guendalina, a cui il costume rendeva perfettamente giustizia. Fan in delirio, dunque, con il marito che in maniera chiaramente ironica la prendeva in giro per le posizioni che assumeva per prendere il sole, ‘accusandola’ di mettersi troppo in posa per farsi ammirare. Solo un gioco, ovviamente, che ha tenuto però compagnia ai fan della coppia, rimasti sconvolti dal fisico mozzafiato di lei.

