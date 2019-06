Temptation Island, chi sono Jessica e Andrea. La coppia metterà a dura prova il loro amore. Ma c’è una particolarità: lei ha annullato le nozze.

Temptation Island sta per tornare. Tra le varie coppie che metteranno a dura prova il loro amore ci sono Jessica e Andrea. Non sarà facile per Filippo Bisciglia avere a che fare con questa coppia, che già parte con qualche problematica. Nel video di presentazione infatti, la ragazza confessa di aver annullato il matrimonio perchè insicura dei sentimenti provati verso Andrea.

Temptation Island, chi sono Jessica e Andrea

Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia vedrà Jessica e Andrea tra i partecipanti. La ragazza si è detta molto confusa e insicura dei sentimenti che prova verso Andrea, che invece è sicuro di amarla.

“Partecipo a Temptation perchè, dopo aver disdetto matrimonio, mi sono sorte domande: sono ancora innamorata di Andrea? La vita con lui mi rende felice?“. Lui replica: “Io, dal canto mio, so quello che voglio e so quello che provo, ma a questo punto mi chiedo che cosa vuole lei”.

Ecco la coppia nel video di presentazione ufficiale: