Il fisico di Kate Moss, le foto in bikini rubate dai paparazzi che preoccupano i fan. Cosa è successo?

Kate Moss è una di quelle top model che ha sempre fatto sognare il mondo, sia per la sua bellezza, sia per la sua storia privata personale tanto tormentata quanto ricca di curiosità. Classe 1974 nata il 16 gennaio, è una top model che, nella sua carriera, è comparsa sulle copertine di oltre 300 riviste ed è una vera e propria icona della moda.

Kate Moss in un centro detox? Cosa è successo

Oggi Kate Moss balza però agli onori delle cronache non per qualche nuova storia d’amore, ma perché come riporta il settimanale Oggi, la top model è stata beccata in un centro detox in Turchia dove, dalle foto, il suo fisico sembra essere piuttosto imbolsito con un po’ di pancetta di troppo soprattutto un visto piuttosto spento. La 45enne è stata quindi paparazzata in questo Resort e centro benessere dove rimettersi in forma. Tuttavia la bellezza della top model resta comunque evidente tanto che Armani l’ha già scelta come testimonial per la nuova campagna moda autunno-inverno 2019-2020.

Kate Moss e lo scandalo della cocaina

Attorno alla sua vita esistono anche molte zone d’ombra come lo scandalo della foto che la ritraeva insieme a Pete Doherty, l’ex compagno, mentre stavano consumando della droga, precisamente della cocaina. Tantissimi attori e modelli si sono schierati al suo fianco sostenendo che gli errori possono essere assolutamente capiti e perdonati, anche se nello stesso tempo però la maggior parte dei contratti della Moss sono stati annullati.

Fidanzati Kate Moss: chi sono?

Per quanto riguarda la vita privata è stata insieme a Mario Sorrenti, all’attore di Johnny Depp e ne l 2008 pare che la top model si fosse fidanzata con chitarrista dei The kills Jamie Hince. Oggi la modella è fidanzata con il fotografo Nikolai Von-Bismarck di 13 anni più giovane di lei, ma pare che il loro amore sia veramente forte. Sarà la volta buona?

Per sapere tutto su tutte le novità e i gossip del mondo dello spettacolo –> CLICCA QUI!