Laura Chiatti è furiosa. Dopo essere stata definita “l’attrice più odiata sul social”, risponde infastidita così. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Laura Chiatti è considerata una delle attrici italiane più apprezzate degli ultimi anni. Ma a detta dei suoi follower viene definita anche come “l’attrice più odiata sui social”. Ma perché? E soprattutto come ha reagito Laura alle accuse? Nell’ultimo periodo la famosa attrice sta comunque attraversando un periodo stressante e al momento è impegnata anche sul set del film “Gli infedeli”. Intervista dal giornale “Vanity Fair”, l’attrice ha rivelato che in passato soffriva di attacchi di panico che sembravano aver trovato fine. Tuttavia, nelle parole rilasciate al giornale, ha dichiarato che sono ritornati. Laura ha inoltre ammesso che non bisogna fare tutti da soli ma che ogni tanto è necessario lasciarsi aiutare da qualcuno esterno alla famiglia. Con grande forza e senza mai abbattersi, la bella attrice continua quindi ad aggiornare il suo profilo Instagram con foto e video esclusivi. Nelle ultime ore però l’accusa da parte di un follower l’ha scossa particolarmente.

Laura Chiatti furiosa, l’attrice più odiata? Lei reagisce così

Nella giornata di ieri, Laura ha pubblicato una foto diversa dal solito che la ritrae stesa a terra e con le gambe all’insù. Una foto semplice e che anche con pochi dettagli sottolinea l’incredibile bellezza dell’attrice. Tuttavia, ci sono sempre utenti che approfittano dei social per poter dire la propria. In questo caso, un utente ha sottolineato che, secondo lei, la foto non avrebbe motivo di essere pubblicata. Sempre nello stesso commento però, il follower dichiara che forse è questo il motivo che, sempre secondo lei, la fa ritenere “l’attrice più odiata sui social”. La Chiatti furiosa ha replicato così.

Laura dichiara di aver fatto la differenza nella vita e che probabilmente, secondo lei, non tutti lo capiscono. Proprio per questo motivo, infastidita dalle accuse, chiede al follower di rivedere uno dei suoi quasi 40 film o una delle sue 50 copertine. Inoltre conclude riassumendo un po’ quella che è la sua vita e i suoi traguardi, oltre a quelli professionali, privati: moglie e mamma a tempo pieno.

