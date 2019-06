Lite Taylor Mega Francesca De Andrè: ecco cosa succede in studio. L’influencer entra nella casa per confrontarsi con Francesca.

Nonostante sia passata una settimana dall’uscita di Taylor Mega dalla casa del Grande Fratello, non si è smesso un attimo di parlare di lei. In particolare, Francesca De Andrè non ha avuto belle parole per l’esplosiva influencer criticando il modo d’essere e di vivere. Parole che sono state definite dalla stessa Taylor come un vero e proprio “gesto infimo”, perchè Francesca non ha avuto il coraggio di dirgliele in faccia.

In più, la De Andrè dopo aver negato espressamente di essere gelosa di lei, ha reagito molto male nel vedere che Gennaro avesse conservato le manette con cui era stato legato a Taylor.

Insomma, Francesca non è proprio indifferente a Taylor Mega, che stasera ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello per un confronto di fuoco.

Il confronto tra Taylor e Francesca è stato molto acceso. L’influencer era entrata con l’obiettivo di chiedere spiegazioni riguardo le parole delle alle sue spalle. Ma la De Andrè non le ha dato modo di parlare. Le due hanno addirittura iniziato a insultarsi a vicenda sull’aspetto fisico e sull’abbigliamento. Uno spettacolo poco piacevole interrotto da Gennaro che ha cercato di far placare le due ragazze.

C’è una frase di Taylor che proprio non è andata giù a Francesca: “Parli da due mesi. Tutta l’Italia ti odia. Ne hanno le p***e piene di te”. A questo punto parte un applauso dal pubblico in studio che concorda evidentemente con le parole di Taylor.

Nonostante Barbara cerchi di difendere il comportamento di Francesca, risulta davvero difficile per il pubblico schierarsi dalla sua parte.