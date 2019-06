Luca Onestini Grande Fratello, arriva l’annuncio a poche ore dalla finale

View this post on Instagram

La quiete prima della tempesta 🔥 Domani è il Grande Giorno.. Sapete già per chi votare no ? 😉 Vi comunico che per scelta di “altri”, non farò parte della puntata e non sarò nemmeno in studio ma non importa.. Fortunatamente fino a prova contraria, decidete tutto voi, il Pubblico è sovrano ! Quindi .. Oggi più che mai, Forza @gianmarco.onestini ! 🤟 #UmoreAltoTuttaLaVita 🤙 #NotAfraid