Ezio Bosso, malattia: cosa ha colpito il maestro di musica e musicista?

Ezio Bosso è uno dei pianisti più famosi ed affermati nel mondo della musica. Dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, qualche anno fa, ad oggi, il suo nome ha iniziato ad essere sulla bocca di tutti e i suoi concerti regalano sempre meravigliose emozioni e, all’artista, l’affetto del suo pubblico viene confermato da continui sold out. Eppure il maestro Bosso dal 2011 è affetto da una particolare malattia neuro-degenerativa che come abbiamo visto, lo costringe a difficoltosi movimenti. Ma qual è la malattia di Ezio Bosso? Che cos’ha il maestro?

Malattia Ezio Bosso: cosa sapere

Nel 2011 Ezio Bosso è stato colpito da una malattia neurodegenerativa che gli è stata diagnosticata quando il compositore e maestro era stato operato per asportare un tumore al cervello. Inizialmente si pensò che il maestro Bosso fosse affetto da SLA, ma poi si capì che invece questa malattia, sebbene abbia dei sintomi molto simili, pare avere delle origini diverse. Ovviamente il maestro Bosso attraversò un momento molto difficile e molto buio quando scoprì tutto questo e non ha nascosto di avere anche pensato di levarsi la vita in uno dei momenti peggiori della sua accettazione, diciamo così, della malattia. Lentamente però Ezio Bosso ha scoperto di avere una grandissima forza interiore e ha capito che non si sarebbe voluto dare per vinto e nemmeno avrebbe dovuto lasciare che la malattia avesse la meglio su di lui. Così ha deciso di continuare a suonare esattamente come ha fatto da quel momento ad oggi. Ieri è andato in onda nel programma Storia della Musica su Rai 3 proprio la storia del musicista e del pianoforte oltre che della musica che più volte è stata la sua ancora di salvezza e di salvataggio per riuscire a vivere al meglio possibile questa tremenda malattia.

