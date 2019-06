Meteo settimana 10 – 16 giugno: temperature altissime, ma in alcune regioni dei pericolosi temporali con piogge incessanti. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni

Il meteo della settimana che va dal 10 giugno al 16 giugno regalerà diversi scenari inediti su gran parte della penisola. Tutti avranno notato il caldo africano che ha invaso la nostra penisola negli ultimi giorni. Al sud le temperature hanno raggiunto persino i 30 gradi e, in realtà, in qualche caso, li hanno anche superati. Gli italiani hanno rimesso in funzione ventilatori, condizionatori e quant’altro. Sì, ma se hanno già messo via gli ombrelli e gli impermeabili, forse, sono stati un po’ troppo frettolosi.

Meteo settimana 10-16 giugno: caldo africano, ma occhio a dei ‘pericolosi’ temporali

C’è chi ha messo da parte l’ombrello e pure chi ha prenotato qualche giorno di vacanza. Se avete messo in preventivo di andare al mare oppure a trascorrere qualche ora in montagna per godervi un po’ di sole, beh, in qualche regione d’Italia potrebbe essere sconsigliato. Soprattutto l’Italia settentrionale sarà caratterizzata da forti e pericolosi temporali. Più nello specifico, le regioni interessate saranno il Piemonte, la Valle d’Aosta, il Trentino Alto Adige e la Lombardia. Secondo quanto riportano i meteorologi, nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 si registreranno copiosi rovesci e temporali che potrebbero dar vita anche ad allagamenti abbastanza seri. Occhio, per cui, a questi fenomeni. Continuerà il caldo invece al sud, anche quando al nord ci saranno temperature in ribasso e numerose piogge.

Già mercoledì i fenomeni temporaleschi andranno scemando. Ma non c’è da abbassare la guardia soprattutto nelle regioni sopraelencate. Potranno ancora esserci delle piogge. Dopo mercoledì il ciclone africano tornerà a far sentire la sua presenza su tutta la penisola, in particolare al sud, con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Soltanto nel fine settimana un ciclone atlantico potrebbe giungere sulla nostra penisola portando una ventata d’aria fresca tra le regioni centro-settentrionali.