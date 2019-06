Nadia Toffa oggi compie 40 anni: centinaia i messaggi di auguri per la conduttrice, che scrive una commovente dedica ai suoi fan su Instagram.

Nadia Toffa è una delle giornaliste più amate dal pubblico. Già apprezzata e seguita per il suo lavoro sempre attivo e sul pezzo come conduttrice e inviata delle ‘Iene’, è poi definitivamente entrata nel cuore di tutti gli italiani da quando si è ammalata di tumore e combatte con tutte le sue forze e sempre con il sorriso contro questa terribile malattia. Migliaia i messaggi che arrivano quotidiamente alla giornalista da parte dei suoi sostenitori, che cercano di farle sentire la loro vicinanza in un momento così difficile. Così soprattutto oggi, che è il suo compleanno, Nadia ha voluto rispondere a tanto affetto con un commovente messaggio.

Nadia Toffa, ecco la dedica ai fan che sta facendo il giro del web

Nadia Toffa oggi compie 40 anni. La conduttrice e inviata delle Iene, che da circa un anno e mezzo combatte contro il cancro, ha voluto ringraziare i suoi fan per tutti i messaggi e gli auguri che le sono giunti in questo giorno speciale. Immortalata con un sorriso smagliante e con le dita che fanno il gesto della ‘vittoria’, Nadia ha speso qualche parola per il traguardo dei 40 anni, mostrandosi piena di speranza e di coraggio nell’affrontare questo momento per lei difficilissimo.

“Ci siamo liberati dei primi 40 anni – scrive – ma ancora tante emozioni ci aspettano insieme”. Il messaggio è chiaramente rivolto ai fan, con i quali Nadia condivide il percorso di cure che sta affrontando, e che ogni giorno le fanno sentire la loro vicinanza. “I vostri messaggi mi rimarranno a lungo nel cuore”, ha scritto la Toffa, che ha ringraziato i suoi sostenitori per gli auguri, promettendo loro di affrontare sempre a testa alta la malattia, grazie al loro sostegno e alla vicinanza dei suoi amici e parenti. Un messaggio di positività e forza, che sta commuovendo e facendo il giro del web.

