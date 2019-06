Serena Rutelli non vuole più continuare la sua avventura nel mondo della televisione ed ha anche già deciso cosa vuole fare da grande.

Serena Rutelli è uscita il 27 maggio dalla casa del Grande Fratello. Ha affrontato un periodo in cui si è ritrovata da sola, senza la sua famiglia, senza poter ‘tornare a casa’, come lei stessa spiega in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La figlia di Serena Palombelli e Francesco Rutelli ha raccontato anche di aver trascorso un periodo difficile proprio a causa della mancanza che avvertiva dei suoi genitori. Durante il soggiorno nella casa più spiata d’Italia è stata messa alla prova con tanti ‘retroscena’ del suo passato che affioravano uno dopo l’altro. Prima, la lettera della sua madre biologica. Poi, suo fratello. Insomma, forse un po’ era preparata a tutto questo. Si aspettava, comunque sia, che da un momento all’altro qualcuno si sarebbe fatto avanti.

Serena Rutelli parla della sua esperienza al Grande Fratello: “Non lo farei più”

Ha voluto parlare della sua esperienza al Grande Fratello e, immancabilmente di Barbara D’Urso: “Con lei ci si sente a casa”. Poi, è passato al capitolo ‘mamma biologica’: “Non mi ha fatto né bene, né male. Un po’ di scombussolamento la prima notte, ma poi basta. E’ una porta che ho chiuso e che rimarrà chiusa per sempre”. Insomma, per essere una ragazza di poco più di 20 anni sembra molto matura.

Alla domanda: “Torneresti al Grande Fratello oppure in TV?”, Serena ha risposto: “No, mai. Tutto quel tempo chiusa lì dentro, mai più. E non voglio tornare nemmeno in televisione. Ho deciso: aprirò un centro estetico”. Ha le idee chiare, Serena Rutelli, voleva partecipare ad un reality e adesso che l’ha fatto si sente appagata e soddisfatta. Tuttavia, ha deciso di non voler continuare la ‘carriera’ televisiva. Per lei, il mondo della televisione si chiude qui. E’ piaciuta molto, Serena, sia al pubblico da casa che agli opinionisti, Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi. Emblema dell’educazione e dei sani principi. Peccato abbia deciso di chiuderla qui, la televisione avrebbe bisogno di più persone come lei.