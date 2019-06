Taylor Mega vs Francesca De Andrè. Dopo il confronto acceso nella casa del Grande Fratello arriva il duro commento su Instagram.

Questa sera, durante la finale del Grande Fratello, Taylor Mega ha fatto il suo ingresso nella casa per chiedere spiegazioni a Francesca circa le parole dette in settimana che la De Andrè non ha avuto il coraggio di dirle faccia a faccia. Il risultato di questo confronto è stata una dura lite, finita tra insulti di vario tipo. Si è iniziato con mettere in mezzo famiglie, stili di vita e perfino il modo di vestire. Insomma, anche se Francesca aveva più volte detto di non avere problemi con Taylor, sembra proprio che tra le due ci sia una forte antipatia.

Dimostrata anche dal post che la bella Taylor Mega ha pubblicato su Instagram subito dopo il confronto.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega vs Francesca De Andrè: il duro commento su Instagram

Una volta terminato il confronto, Taylor è stata invitata ad abbandonare la casa accompagnata da Gennaro alla porta. La reazione dell’influencer non è stata delle migliori. La De Andrè non le ha dato modo di esprimersi. Ma Taylor si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, dicendo a Francesca che tutta l’Italia la odia e che sta sulle p****e a tutti. Ma su Instagram si “corregge” e pubblica un post dichiarando una versione un po’ diversa di quello che avrebbe voluto dire alla De Andrè: