La coppia più amata di Uomini e Donne Ursula Bennardo e Sossio Aruta è in crisi? Ecco le commoventi parole della donna per il suo uomo.

È stata la coppia di Uomini e Donne che più ha emozionato e sorpreso. Il loro amore è nato all’incirca un anno fa nei famosi studi televisivi del dating show di Canale 5. E, nonostante il loro percorso sia stato travagliato sin dal primo momento, i due hanno deciso di lasciare il programma insieme. Dopo pochi mesi, però, entrambi hanno deciso di testare il loro amore. Partecipando, così, alla prima edizione di Temptation Island Vip. Qui le cose non sono andate affatto bene. Sossio, a detta di Ursula, non è stato rispettoso verso la sua donna. E proprio per questo motivo, una volta terminato il programma, le loro strade si sono divise. Fino a quando, dopo un corteggiamento spietato, Ursula è caduta di nuovo tra le braccia del suo amato.

Uomini e Donne, Ursula e Sossio sono in crisi?

Era il 2 Aprile scorso quando Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ospiti di Maria De Filippi, hanno annunciato di aspettare il loro primo bambino. Nonostante entrambi abbiano già dei figli con i precedenti partners, la coppia è riuscita a coronare uno dei sogni più belli. A distanza di mesi da quell’annuncio, però, Ursula fa ‘tremare’ un po’ tutti. Con una lunga lettera al settimanale Di Più, infatti, la Bennardo ha esplicitamente dichiarato un atteggiamento diverso da parte del suo uomo. Ed è proprio per questo motivo che cerca delle conferme. In un periodo così bello per la coppia, Ursula sente la necessità di avere delle certezze da Sossio. E, soprattutto, vuole sapere se l’amore che c’era un tempo tra i due, c’è ancora. Come reagirà, quindi, Sossio a tali parole? Lo scopriremo molto presto.

