Grande Fratello 16: vincitore, finalisti e favoriti per i bookmakers

Manca poco all’ultima puntata del Grande Fratello, ma chi sarà il vincitore quali concorrenti sono i favoriti? Ecco le previsioni dei bookmakers.

Grande Fratello 16 finale 10 giugno 2019. Ormai ci siamo, la data tanto attesa da tutti i fan del reality più longevo d’Italia è arrivata. Il programma condotto da Barbara D’Urso è giunto alla sua puntata più emozionante, quella in cui verrà decretato il vincitore di questa edizione del Grande Fratello nella sua versione Nip, ovvero dove all’interno della casa più spiata d’Italia sono entrati sia concorrenti non famosi che concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo e VIP in generale. Reduce da ottimi ascolti per tutta la durata del programma partito lo scorso 8 aprile sempre in prima serata di lunedì su Canale 5, per Barbara D’Urso e l’enorme gruppo di autori e produttori del programma si è giunti allo step finale di un’edizione ricca di colpi di scena e novità molto interessanti venute fuori all’interno della casa dai concorrenti che hanno dovuto convivere per oltre 2 mesi insieme. Alla puntata finale del Grande Fratello 16 in onda lunedì 10 giugno 2019, sono arrivati ben 7 concorrenti. Si tratta di: Daniele, Enrico, Erica, Francesca, Gennaro, Gianmarco, Martina.

Già da diverse ore è in atto un vero e proprio totovincitore per quanto riguarda questa edizione del Grande Fratello, con i bookmakers che sembrano piuttosto sicuri di quello che accadrà questa sera con il televoto dei telespettatori da casa che decreteranno il nome del concorrente vincitore dell’edizione 2019 del Grande Fratello. Secondo le quote dei bookmakers, il favorito per la vittoria finale è Enrico Contarin dato a 1.80. In seconda posizione Gennaro Lilio dato a 2.70. Sul terzo gradino del podio Martina Nasoni data a 3.00. Segue Gianmarco Onestini a 5.00, tutti gli altri concorrenti rimasti sono quotati invece ad 8.00. Si preannuncia una serata ricca di sorprese questa, non sono da escludere quindi eventuali colpi di scena anche per quanto riguarda il nome del vincitore finale.

