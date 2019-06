Aida Yespica e il costume strettissimo: balletto da capogiro a bordopiscina in vacanza a Santorini. L’estate è cominciata e si preannuncia rovente!

Aida yespica lascia tutti di stucco con un balletto ad ‘altissima temperatura’ su Instagram. La canzone in sottofondo è ‘Calma’, diventata ormai la colonna sonora di questa estate 2019. La bella colombiana si è ripresa con la fotocamera dello smartphone impostata sul selfie mentre ‘ondeggiava’ con un costumino arancione abbastanza piccolo. A bordo piscina, a Santorini, in Grecia, Aida Yespica ha offerto uno spettacolo fantastico per i suoi follower di Instagram.

Aida Yespica e il costume da capogiro

Pochi secondi bastano per un balletto mozzafiato se indossi un costume da capogiro ma soprattutto, se hai un fisico del genere. Aida Yespica ha messo in mostra una forma fisica spettacolare e siamo sicuri che il suo pubblico sia letteralmente impazzito per l’ultima storia pubblicata. Ecco uno screenshot:

L’estate rovente di Aida con Geppy Lama

Aida Yespica sta vivendo i primi giorni di questa estate al fianco del suo Geppy Lama, imprenditore napoletano che ormai dal 2017 fa coppia fissa con lei. Aida è apparsa in splendida forma sul suo account Instagram. Già diversi giorni fa ha aperto le danze con dei costumi a dir poco stretti e con delle inquadrature da capogiro.

Fortunato, molto fortunato Geppy Lama, l’imprenditore che è al suo fianco ormai da due anni. Anche se, va ricordato, negli ultimi 24 mesi ha fatto un po’ di tira e molla con la sua Aida. Diverse volte sono spuntate fuori notizie che raccontavano di una fine della relazione. Prima litigano, poi fanno pace, poi litigano. Insomma, da innamorati veri. Aida è anche una bellissima mamma. Suo figlio, Aron, è nato da una relazione con Matteo Ferrari.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito della bellissima modella Aida Yespica, una delle più amate al mondo, e per essere aggiornato sulla sua vita sia privata che professionale: CLICCA QUI\