Antolina è uno dei personaggi de Il Segreto che sta tenendo maggiormente banco in questa stagione che va in onda su Canale 5. La donna, nella soap, è incinta, ma sulla sua gravidanza ci sono molti dubbi dall’inizio: a cominciare dalla pancia che non si vede, al fatto che forse la donna mente o che ci sono dei problemi viste le continue fitte che le vengono. Eppure, le anticipazioni de Il Segreto (visto che in Spagna le puntate sono più avanti rispetto all’Italia) svelano qualcosa di pazzesco proprio sulla gravidanza di Antolina.

Il Segreto: la gravidanza di Antolina, anticipazioni

La gravidanza di Antolina, una delle protagoniste de Il segreto, come abbiamo già anticipato, è ricca di misteri e zone d’ombra. La moglie di Isaac, come si sa è incinta, ma in Spagna proprio qualche settimana fa si è scoperto il segreto che si cela dietro a questa gravidanza. Le anticipazioni infatti parlano del fatto che il figlio che aspetta Antolina non è di Isaac ma di un’altra persona. Non è nemmeno di Jesus, il fratello di Elsa, come si pensava all’inizio. Pare infatti che il papà del figlio che porta in grembo Antolina sia un uomo che lei avrebbe sedotto ed ingannato dicendogli che avrebbe passato la vita con lui nonostante fosse affetto da una gravissima disabilità. Juanote questo il nome del padre del figlio di Antonina è arrivato a Ponte Viejo e, come sappiamo delle anticpazioni del Segreto ha raccontato tutto ad Isaac, Carmelo, Adela e padre Berengario dicendo che la ragazza si era recata da lui nel suo paese e dopo aver passato la notte insieme è sparita senza dargli alcun tipo di spiegazione. Antolina infatti tornata da Isaac ignaro gli disse che era rimasta incinta e che il figlio era suo. L’uomo ignaro che lei in realtà aveva passato la notte con un altro uomo, si è preso la responsabilità di questo bambino sposando Antolina. Una volta scoperta però la verità, la notizia ha scioccato tutti e finalmente Isaac si è potuto liberare di Antolina e tornare nelle braccia della sua amata Elsa.

