Le anticipazioni della soap opera “Il Segreto” annunciano delle cattive notizie: ecco cosa ha riservato la rete Mediaset.

Ancora cambiamenti per i fan delle vicende di Puente Viejo. A quanto pare la soap “Il segreto” subirà un notevole cambiamento: non verrà più trasmessa la sera. L’indiscrezione, ancora da confermare, prevede la cancellazione della puntata già da questa settimana dai palinsesti Mediaset. Dopo lo spostamento che prevedeva la messa in onda della soap non più il martedì ma il sabato, arriva quest’altra notizia a sconvolgere i fan. Ma le news non finiscono qui, al posto della nota soap verrà trasmessa invece “Una Vita”. Tuttavia c’è chi ipotizza che per differenza di tempistiche della messa in onda della soap tra l’Italia e la Spagna, la rete voglia recuperare il distacco mandando in onda appunto la soap al posto de “Il Segreto”.

Anticipazioni Il Segreto, brutte notizie: cancellazione e cambio orario

Davvero una notizia travolgente quella della cancellazione della soap e della sua sostituzione. Tuttavia a cambiare sarà anche l’orario della soap che a partire da lunedì 10 giugno, verrà trasmessa non più alle 16:40 bensì alle 15:35. Nonostante tutto però quest’ultimo cambiamento era una modifica attesa visto l’arrivo dell’estate. Infatti è del tutto plausibile che con la fine di vari programmi, come Uomini e Donne, la rete riprogrammi i suoi palinsesti. Tuttavia non c’è stata ancora nessun tipo di conferma riguardo alla cancellazione del programma nel suo appuntamento in prima serata. Di conseguenza si attendono novità positive soprattutto per gli amanti della soap.

