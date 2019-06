Ascolti TV di lunedì 10 giugno Grande Fratello: ecco come è andata la serata in termini di share. Grande vittoria per la conduttrice, Barbara D’Urso.

La finale del Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso ha raggiunto un risultato inimmaginabile: oltre il 22% di share. Questa edizione è stata senza dubbio tra le più seguite dai telespettatori italiani. La vincitrice è Martina Nasoni, meglio conosciuta come ‘la ragazza dal cuore di latta’ per il problema al cuore che un po’ le ha caratterizzato la vita. Molto emozionante, ieri, l’incontro con la mamma. I palloncini a forma di cuore che hanno trovato nel giardino della casa del Grande Fratello. Insomma, tanti bei momenti organizzati dalla produzione e resi magici dalla padrona di casa, Barbara D’Urso.

Ascolti tv Grande Fratello finale: oltre il 22% di share, tutti i dati

Barbara D’Urso trionfa ancora con la finale del Grande Fratello che tiene tutti incollati allo schermo. A metà serata è arrivata anche al terzo posto tra i trend mondiali di Twitter. Insomma, mica male?! Anzi, un risultato stratosferico per una trasmissione che negli anni scorsi ha addirittura rischiato di chiudere i battenti per il poco interesse registrato da parte del pubblico da casa.

Al secondo posto, nella classifica delle trasmissioni più seguite nella serata di lunedì 10 giugno, “Con il cuore”, di Carlo Conti. L’evento benefico ha totalizzato il 12% di share, una differenza abbastanza consistente con lo show di canale 5. Al terzo posto c’è Report, di Rai 3, con l’8,06% di share.

Barbara D’Urso anche alla prossima edizione?

Se il Grande Fratello è stato uno show così interessante e così seguito, beh, possiamo dire che grande merito va reso alla padrona di casa. Barbara D’Urso ne ha fatto una trasmissione eccezionale che ha saputo attirare l’attenzione anche di Matteo Salvini in persona, vicepremier italiano, che ieri sera con un post ha mostrato di aver seguito la finale ed essere contento per la vincitrice. Mediaset sarà più che contenta dei risultati ottenuti e magari starà già pensando alla prossima edizione. Chissà, forse ci sarà ancora Barbara D’Urso al timone…