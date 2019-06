Aurora Ramazzotti, domanda ‘intima’ da parte di un fan nelle Instagram Stories: lei risponde senza imbarazzo. Scopriamo cosa le ha chiesto!

Aurora Ramazzotti è una delle ‘figlie d’arte’ più amate della nostra tv. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è infatti seguitissima sui social. Merito della sua simpatia e solarità, che rendono interessanti i contenuti postati dalla bella Aurora. Che su Instagram ama rivelare anche alcune curiosità private ai suoi follower. Qualche giorno fa, per esempio, ha spiegato ai fan cosa fa la gente quando la riconosce per strada. Oggi invece, è stata un’altra la domanda ‘intima’ a cui la piccola Ramazzotti ha risposto. È successo tutto nelle sue Instagram Stories. Diamo un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Aurora Ramazzotti risponde alla domanda ‘intima’ di un follower: ‘Divento una mongolfiera’

Dalla mamma ha ereditato sicuramente la simpatia. Come Michelle, infatti, Aurora ha un sorriso contagioso. Sorriso apprezzatissimo dai fan di Instagram, che la seguono e commentano con interesse. E proprio qualche ora fa Aurora ha deciso di rispondere a qualche domanda dei suoi followers, col tipico ‘gioco’ di Instagram del ‘Fammi una domanda’. Ebbene, nelle Instagram Stories della Ramazzotti sono apparse le domande più bizzarre. Ma una su tutte ha attirato l’attenzione dei followers. Guardare per credere:

Ebbene sì, l’utente ha chiesto alla Ramazzotti se durante il ciclo si gonfia.. Una curiosità decisamente ‘intima’. Ma la ragazza non si è lasciata intimidire, e la sua risposta è stata sincera e ironica come sempre. Con un faccino triste, Aurora rivela di diventare gonfia come una mongolfiera in quei ‘giorni delicati’. E con tanto di immagine della mongolfiera, posta il video con la risposta. L’ennesima prova della semplicità e autoironia della bella Ramazzotti, che risponde senza imbarazzo anche alle domande più strane dei suoi seguaci.

Per tutte le ultime news su Aurora Ramazzotti e tutti i personaggi più amati sul web CLICCA QUI