Barbara D’Urso: spiacevole episodio dopo la finale del Grande Fratello

Uno spiacevole episodio dopo la finale del Grande Fratello per Barbara D’Urso: tutti senza parole, ecco cos’è successo alla conduttrice.

Barbara D’Urso ha trionfato nella serata di lunedì 10 giugno con la finale del Grande Fratello. Una finale che ha visto come vincitrice Martina Nasoni, ‘la ragazza col cuore di latta’. La trasmissione ha raggiunto il 22% di share, prima in classifica nella serata in termini di Ascolti TV. Picchi del 42%, addirittura. Insomma, una vittoria sotto ogni punto di vista, anche perché non è la prima volta che la conduttrice raggiunge questi numeri con le sue trasmissioni. Tuttavia, quel che è capitato subito dopo la finale non si può dire sia stato proprio piacevole. Anzi.

Barbara D’Urso finale Grande Fratello: spiacevole episodio subito dopo

Purtroppo, spesso gli utenti dei vari social network trovano la propria valvola di sfogo in quella casella da riempire in cui gli si dà la possibilità di commentare dei post, esprimendo la propria opinione. Molte volte, accade che dei termini siano troppo ‘pesanti’. Altre volte, invece, si sfocia proprio nella maleducazione e, qualsiasi sia il concetto espresso, non è mai un gesto ‘nobile’. Sui social si può anche promuovere la lotta contro la fame nel mondo, ma se lo si fa con termini esasperati e poco consoni, magari anche pieni di ‘odio’, il risultato sarà deludente. Sempre.

Questa mattina, Barbara D’Urso ha pubblicato questo post per ringraziare il suo pubblico per averla seguita. I risultati ottenuti dalla sua trasmissione in onda su Canale 5 sono strabilianti, non c’è che dire. Tuttavia, ecco lo spiacevole episodio. In molti hanno scritto dei commenti a dir poco ‘imbarazzanti’, pieni di odio e sentimenti di rancore nei confronti della conduttrice e della trasmissione. Eccone alcuni:

Perché tutta questa ‘negatività’?

I commenti sono stati presi a caso tra migliaia di altri simili. Abbiamo oscurato i nomi per motivi di privacy. Ma la domanda resta sempre quella: perché tutti questi sentimenti negativi nei confronti di una donna che fa il proprio lavoro e che, a quanto pare, lo fa anche molto bene? Insomma, Barbara D’Urso ha attirato sul suo programma milioni e milioni di telespettatori con picchi del 42% di share durante la serata. Se poi c’è qualche personaggio che proprio non piace all’interno della trasmissione, perché indirizzargli parole così poco carine?

