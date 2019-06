Kiko ed Ambra, spunta un retroscena shock a Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D’Urso: “E’ successo dietro le quinte”

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha parlato di Grande Fratello con i suoi meravigliosi ospiti appena usciti dalla casa più spiata d’Italia. E’ venuto fuori un retroscena inedito su Cristiano Malgioglio che ha rilasciato qualche dichiarazione un po’ inattesa dietro le quinte della trasmissione condotta dalla D’Urso: “E’ un amore estivo. Sono felice se dura, ma non dura. E’ un amore d’estate, di quelli del 15 d’agosto”, queste le sue parole sull’amore nato tra Kikò ed Ambra Lombardo.

L’amore tra Kikò ed Ambra Lombardo: Barbara D’Urso svela un retroscena shock

“So a cosa vado incontro e so come gestire la mia vita. Qualcuno può anche farmi male alle spalle, ma io vado tranquillo per la mia strada”: la risposta di Kikò davanti alle telecamere di Barbara D’Urso. Dopo, si è verificato anche un botta e risposta abbastanza acceso proprio tra Kikò e Riccardo Signoretti. Lui, appena uscito dalla casa del Grande Fratello, ha preso le difese della sua donna e Signoretti ha ribattuto: “La tua donna da due settimane”. Insomma, se le sono dette un po’ di tutti i colori e Barbara D’Urso li ha lasciati fare.

La coppia non si aspettava tutti questi attacchi, soprattutto da Cristiano Malgioglio. Tuttavia, non hanno risposto in maniera agguerrita alle sue dichiarazioni. Anzi, Ambra ha anche detto: “Saluto Cristiano, gli voglio bene”. Kikò, invece, ha detto: “Vi sorprenderò, vi farò vedere di cosa sono capace”. Insomma, pare che di buoni propositi ce ne siano, a dispetto di quanto sostiene Malgioglio, che in questa edizione del Grande Fratello ha veramente fatto scintille. Già, perché al contrario di quanto sostiene ad ogni puntata “Io non parlo mai”, prendendosela con Barbara D’Urso, ci è andato giù pesante con diversi concorrenti. In particolar modo con Francesca De André. Adesso, è arrivato il turno di Kikò ed Ambra, speriamo solo non ci siano altri risvolti.

