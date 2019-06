Céline Dion, cantante raffinata e amatissima, ha appena concluso una importante tappa lavorativa.

La cinquantasettenne cantante vincitrice ai Grammy Awards si è esibita sabato scorso, dopo 16 anni e 1.141 performances, per l’ultima volta al Colosseum al Caesar’s Palace.

Il suo primo show a Las Vegas era piaciuto talmente tanto da essere replicato ed ha avuto un successo tale da essere diventato uno spettacolo fisso nella città statunitense. Per il suo ultimo show a Las Vegas, Céline Dion ha voluto fare un toccante omaggio al suo defunto marito e manager, René Angélil, con il quale aveva iniziato questa avventura. Mentre cantava una cover di “Somewhere Over the Rainbow“, le foto dei momenti dei suoi spettacoli passati venivano proiettate, così come una sua foto con Angélil. I loro tre figli, René-Charles, di 18 anni e i gemelli di 8 anni Eddy e Nelson, si sono poi uniti a lei sul palco durante i ringraziamenti finali. Céline Dion si è detta orgogliosa del lavoro svolto in questi anni e ha tenuto a ringraziare tutti, specialmente i suoi fan.

Potrebbero interessarti anche:

Céline Dion: cantante e madre coraggiosa

René Angélil è deceduto all’età di 73 anni nel 2016 dopo aver combattuto contro un cancro alla gola per 18 anni, che negli ultimi tempi gli impediva di mangiare da solo. Lui e la Dion si erano sposati nel 1994. Proprio per gli spettacoli della Dion, i due si erano trasferiti a Las Vegas ed è lì che sono cresciuti i loro figli.

Durante l’ultimo spettacolo a Las Vegas, la cantante ha anche eseguito una nuova canzone, “Flying on My Own“, dal suo prossimo album, Courage, che uscirà a novembre. La cantante ha rivelato che aveva una gran voglia di piangere nel backstage, ma ha preferito trattenere le lacrime e l’emozione per dare il meglio di sé sul palco. Ha poi confessato che “Flying on My Own”, che significa “Volando da sola”, segna l’inizio della sua vita senza il marito, che porterà sempre nel cuore. Dopo il concerto, la Dion ha festeggiato la conclusione della esperienza al Colosseum con gli amici al nightclub OMNIA a Caesar’s Palace, dove ha ballato con i suoi amici e sorseggiato vodka fino a tarda notte. La Dion farà una pausa estiva prima di tornare sul palco con un tour mondiale, a partire da settembre.

Per restare aggiornato sui tuoi personaggi preferiti CLICCA QUI!