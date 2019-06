Grande Fratello 16, Cristian Imparato svela un retroscena su Ivana Icardi e Gianmarco Onestini: è successo dopo la puntata finale di ieri.

Il Grande Fratello 16 si è concluso ieri sera, con la vittoria della ‘ragazza dal cuore di latta’ Martina Nasoni. Ma le vicende della Casa più spiata d’Italia non si sono certe esaurite. A Pomeriggio 5 oggi si è parlato a lungo degli argomenti più scottanti del reality di Canale 5. Tra questi, il flirt tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini. Sulla questione, si è espresso anche un altro ex concorrente di questa edizione, Cristian Imparato. Quest’ultimo ha svelato un particolare retroscena. Sarebbe avvenuto tutto dopo la puntata di ieri. Scopriamo cosa è successo.

Grande Fratello 16, Gianmarco non ha voluto vedere Ivana: è Cristian Imparato a svelarlo

Cristian Imparato è sempre rivelatore di scoop. Anche oggi, nella puntata di Pomeriggio 5, l’ex gieffino ha raccontato alcuni retroscena su Ivana e Gianmarco. La sorella di Icardi è molto amica di Cristian, che ha svelato che dopo la puntata l’argentina ha cercato un confronto con Onestini. Inutilmente però! Si perché Gianmarco si è rifiutato di incontrare la Icardi a telecamere spente. “Ho preferito passare del tempo con i miei genitori, dopo tutto questo tempo che siamo stati lontani”. Ma Cristian non sembrava essere d’accordo con Onestini, che accusa di aver mancato di rispetto a una ragazza a cui aveva già dato un due di picche: “Eri a fare le foto con i fan, non coi due genitori”. Gianmarco non fa in tempo a difendersi che anche Barbara D’Urso interviene a supportarlo: “Ma mica era obbligato a fare questo confronto?”. Insomma, niente da fare per la bella Ivana, che, stando a quanto ha raccontato Cristian, sarebbe i una ‘pausa di riflessione’ col suo fidanzato. Come finirà questa storia?

