La conduttrice sportiva incanta anche Venezia, con uno spacco vertiginoso, Diletta Leotta lascia poco spazio all’immaginazione.

Mai banale e mai scontata la nostra Diletta Leotta. Terminati i suoi impegni lavorativi in televisione, la bella catanese si sta godendo qualche giorno di sano e puro relax. Ritornata, così, da un’entusiasmante vacanza a Saint Tropez, la giornalista di Diletta Gol è tornata in Italia. Ed, in particolare, nelle ultime ore è a Venezia. Lo testimoniano, infatti, le ultime stories pubblicate su Instagram. Video che, ovviamente, non sono passati inosservati. Non solo per la bellezza del posto. La camera di Diletta, infatti, affaccia proprio sul canale di Venezia. Ma anche, e soprattutto oseremmo dire, per la bellezza della catanese.

Potrebbe interessarti anche:

Diletta Leotta incanta Venezia: lo scatto conquista un ‘boom’ di like

È senz’altro il personaggio del momento. Diletto Leotta è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi televisivi più richiesti ed apprezzati nel nostro Paese. E, d’altra parte, vedendola in tutta la sua bellezza e bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Proprio a tal proposito, pochi istanti fa, la giovane catanese ha pubblicato una foto davvero mozzafiato. Come detto precedentemente, in questi giorni la giornalista sportiva è a Venezia. Non sappiamo per quale motivo sia lì. Probabilmente, per qualche evento sportivo. Tuttavia, però, una cosa è certa: anche qui Diletta ha incantato tutti. In suddetto scatto, riproposto anche in alto, la catanese mostra il suo outfit della serata. Un incantevole vestito giallo/arancio monospalla rendono appieno la bellezza, eleganza e raffinatezza della giovane donna. Tuttavia, però, non sarà affatto sfuggito un dettaglio. Lo spacco di suddetto vestito è davvero vertiginoso. Lasciando, così, intravedere la gamba tonica e raffinata della giornalista. Inutile dire, quindi, che lo scatto è stato un vero e proprio successo. Pensate, in pochissimo tempo, ha conquistato più di 65 mila ‘likes’. Insomma, dei numeri davvero strabilianti.

Per ulteriori news su Diletta Leotta –> clicca qui