Elettra Lamborghini fa impazzire Instagram con un twerk da sballo. Sullo sfondo una villa extralusso e, manco a dirlo, una Lamborghini grigia da sballo!

Insomma, in un video, Elettra è riuscita a racchiudere tutto ciò per cui un uomo sarebbe disposto a far follie: lusso, auto potenti e donne meravigliose come lei.

Il twerk di Elettra Lamborghini: sotto la maglia… niente!

Forse non tutti l’avranno notato, ma i più attenti sì. Elettra Lamborghini non ha niente sotto la maglia. Insomma, niente biancheria. La bella cantante è sempre molto provocatrice, ma va ammesso che in questo video è veramente sfrenata.

