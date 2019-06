Elisabetta Canalis, look da capogiro: il top corto e scollato fa impazzire i fan, dopo l’ultima foto postata dalla showgirl sul suo profilo ufficiale di Instagram.

Di veline, sul bancone del tg satirico Striscia la notizia, ne sono passate davvero tante. Ma alcune sono rimaste nel cuore dei fan in modo particolare. È il caso di Elisabetta Canalis, una delle veline more più amate di sempre. La showgirl sarda è seguitissima sui social, dove riceve continuamente i complimenti dei suoi fedelissimi followers. È quello che è successo qualche ora fa, sotto l’ultima foto postata dalla Canalis. Una foto in cui indossa un top che non è passato inosservato. Siete curiosi? Date un’occhiata!

Elisabetta Canalis, foto ‘hot’: il top corto e scollato scatena i commenti dei fan

Tra le veline di Striscia, la coppia formata da Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è una di quelle che i fan non hanno mai dimenticato. Nonostante siano passati ben 20 anni dalla sua partecipazione al tg satirico più famoso della tv, Elisabetta Canalis è ancora una delle donne più desiderate del nostro Paese. Merito della sua bellezza naturale, dote rara al giorno d’oggi. Una bellezza che la showgirl ama mettere in mostra sui social. Per la gioia dei fan, che qualche ora fa hanno potuto ammirare questa foto black and white della loro beniamina:

Uno scatto decisamente sensuale per la bella Elisabetta, che indossa un top non solo scollato, ma anche corto. Insomma, l’outifit perfetto per risaltare il fisico ancora statuario della bella sarda. Che, negli ultimi giorni, ha deciso di cancellare uno dei suoi tatuaggi storici, con grande sorpresa dei fan. Ma proprio i fan hanno letteralmente invaso di apprezzamenti la foto della Canalis, che come sempre ha ottenuto il pieno di cuoricini e commenti in pochissimo tempo. Che dire, passa il tempo ma Elisabetta Canalis no!

