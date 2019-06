Finale GF16, Gianmarco Onestini incontra la mamma: le parole di lei sul fratello Luca lo lasciano di stucco.

Gianmarco Onestini ha finalmente incontrato la madre durante la Finale del Grande Fratello. Dopo le tante lacrime perchè aveva nostalgia di casa e soprattutto dei suoi genitori, Gianmarco ha potuto riabbracciare la mamma, che gli ha svelato un retroscena sul fratello Luca, lasciandolo di stucco: ecco le sue parole.

La rivelazione della mamma di Gianmarco Onestini sul fratello Luca

La mamma di Gianmarco Onestini ha inviato una lettera al figlio durante la finale del Grande Fratello e poi lo ha aspettato in passerella per abbracciarlo finalmente dopo oltre due mesi di lontananza. Lacrime e commozione da parte del ragazzo, che ha subito chiesto notizie del fratello Luca: “Non lo hanno fatto venire, ma non pensarci, è la tua serata questa”. Le parole della mamma di Gianmarco hanno lasciato di stucco il ragazzo, che è rientrato in casa con un’ombra sul volto per la situazione poco chiara del fratello, al quale pare non sia stato permesso di entrare in casa per abbracciarlo e fargli sentire il suo sostegno e la sua vicinanza.

Luca Onestini ha fatto diversi post su Instagram contro il Grande Fratello in questi mesi per non avergli permesso di entrare in casa, ma è riuscito a raggiungere CInecittà in maniera autonoma per andare fuori le mura della casa a urlare al fratello tutto il suo sotegno e il suo affetto. Gianmarco nel suo percorso al GF ha incontrato solo il papà e la mamma, che gli ha inviato una dolce lettera prima di rivederlo: “Tu e tuo fratello siete la mia vita, appena esci ti dò tutti gli abbracci che non ho potuto darti in questi mesi”. Il rapporto tra Gianmarco e la sua famiglia è davvero molto intenso e profondo e lui lo ha sempre sottolineato durante l’avventura nella casa.

