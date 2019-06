Dopo la finale del Grande Fratello trasmessa ieri, Francesca De Andrè ha pubblicato un messaggio in cui si sfoga e parla della sue esperienza appena conclusa.

Anche il reality più seguito d’Italia ha concluso la sua stagione, e aggiungiamo con il botto! La puntata di ieri infatti ha registrato un incredibile incremento degli ascolti che hanno raggiunto ben oltre il 22% di share. Alla fine, tra i concorrenti più quotati dai bookmakers, ha avuto la meglio la giovane Martina Nasoni. Conosciuta per il suo cuore di latta, la Nasoni si è quindi aggiudicata il premio in denaro di 100mila euro. Con la chiusura della casa, i concorrenti sono quindi tornati alla loro vita reale. In particolare, chi ha vissuto la casa fino alla fine, oggi è il primo giorno fuori dal reality. Nelle ultime ore, ogni concorrente ha voluto dire la sua sull’esperienza da poco finita. Nello specifico però troviamo il messaggio rilasciato dalla De Andrè che ha attirato non poco l’attenzione dei suoi follower.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello 16, Francesca De Andrè si sfoga a poche ore dalla finale

Le porte della casa del Grande Fratello si sono chiuse e la De Andrè ha voluto dedicare un post per la sua esperienza nel reality. Inizialmente Francesca rivela di avere tanto cose da dire ma che lo farà nelle sedi opportune. Per il momento ringrazia tutte le persone che ci sono state per lei e che le hanno dato un minimo di sostegno. Tuttavia, continua, consapevole di aver mostrato il peggio di sè, Francesca dichiara appunto di sapere di non essere stata leggera ma che è stato tutto dovuto alle difficoltà riscontrate nel programma. Tuttavia rivela che indipendentemente da tutto, è stata vera al 100%.

Per rimanere aggiornato su tutte le informazioni riguardo il Grande Fratello, gli ex concorrenti, la vincitrice o sui noti opinionisti: clicca qui