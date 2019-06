Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme: le foto che confermano lo scoop

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono stati beccati di nuovo insieme: dopo le foto scattate da un paparazzo è scoppiata però una rissa.

Solo qualche giorno fa, la nota influencer Giulia De Lellis, aveva messo bene le cose in chiaro riguardo il suo nuovo coinvolgimento amoroso. Dopo infatti lo scoop che rivelava l’ipotetica relazione con Andrea Iannone, pilota di Moto Gp ed ex fidanzato di Belen Rodriguez, c’era stata la smentita propria da parte della diretta interessata. Durante un’ospitata ad un evento in discoteca, Giulia aveva risposto alla curiosità di un suo fan e spettatore rivelando che al momento non è ancora fidanzata. Una risposta che ha lasciato comunque tanti dubbi e che a quanto pare sono assolutamente fondati. Nelle ultime ore infatti, come riporta il giornale “Tabloid”, l’influencer ha preso un treno insieme al fratello Peppe da Verona per Milano e ha incontrato nuovamente il bel pilota. Tuttavia la situazione si è scaldata un po’ troppo e dopo alcune foto alla coppia è scattata la rissa.

Dopo essere arrivata a Milano, l’influncer si è concessa una cena in dolce compagnia. Come rivelano infatti anche le foto del giornalista Gabriele Parpiglia, la De Lellis ha cenato in compagnia del fratello, alcuni amici e il tanto chiacchierato Andrea Iannone. Di conseguenza il giornalista afferma che ormai lo scoop è confermato e che mercoledì, con l’uscita del giornale “Chi”, si avranno ulteriori dettagli. Ma per il momento a delucidarci ci pensa il sito “Tabloid” che rivela, oltre al coinvolgimento tra i due, una discussione nata con un paparazzo. Nel corso della cena, nel ristorante è entrato un paparazzo che una volta resosi conto della presenza della coppia, ha iniziato a scattare le foto. Tuttavia il gruppo di amici si è reso conto di ciò che stava accadendo, obbligando il fotografo ad uscire dal locale. Una volta fuori però gli animi si sono scaldati e il fratello della De Lellis, insieme agli amici presenti, hanno messo al muro il fotografo iniziando una “rissa”. La situazione si è calmata soltanto con l’arrivo di ben tre volanti dei carabinieri e fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

