Giulia Pauselli bloccata sul treno: ore di ansia per la ballerina di Amici.

La ballerina professionista di Amici ha vissuto delle ore di ansia e agitazione. Un errore di distrazione le ha fatto perdere un’intera giornata sul treno. Giulia Pauselli è fidanzata con Marcello Sacchetta, anche lui volto noto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino da Roma era diretto a Milano e Giulia ha deciso di accompagnarlo alla stazione. In pochi istanti è successo quello che la dolce giovane non avrebbe mai voluto che accadesse: ecco cosa è successo.

Giulia Pauselli bloccata sul treno: panico per la ballerina di Amici

Una distrazione è costata cara alla giovane ballerina di Amici, Giulia Pauselli. La toscana ha accompagnato il fidanzato, Marcello Sacchetta, alla stazione: il noto ballerino era diretto a Milano. Giulia è salita sul treno per aiutarlo con le valigie: in pochi istanti le porte della vettura si sono chiuse ed il grande mezzo di trasporto è partito. La Pauselli si è ritrovata bloccata sul treno in direzione Milano.

L’episodio l’ha raccontato la ballerina tramite il suo profilo Instagram: la giovane non solo aveva lasciato la sua auto aperta alla stazione di Roma, ma aveva anche un volo per Mykonos nelle prime ore di questa mattina, martedì 11 giugno. Una volta arrivati a Milano, per fortuna la Pauselli ha preso un treno diretto a Roma ed è riuscita ad arrivare a casa in tempo per preparare le valigie. Tramite le IG story ha raccontato di aver avuto un piccolo disguido con il capotreno: il nervosismo le aveva fatto alzare un po’ i toni.

Per fortuna è andato tutto per il meglio e quest’errore di distrazione non le ha rovinato il viaggio per la Grecia.

