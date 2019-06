View this post on Instagram

Ho fatto del mio meglio. Felice per la Vittoria di Martina Nasoni bella come il sole. Il povero @gennilillio eliminato per colpa di chi? Peccato . Grazie per gli ascolti e grazie per avere avuto vicino a me una Artista meravigliosa come @ivazanicchireal e un grazie a @barbaracarmelitadurso una grande numero uno …oltre ad essere una grande macchina da guerra nel suo lavoro. Un bacio a voi tutti.