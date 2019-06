Heather Parisi lancia una pesante frecciatina a Matteo Salvini: c’entra il Grande Fratello. Scopriamo cosa ha scaturito il commento della Parisi.

Matteo Salvini è il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno dell’attuale governo italiano. Ma, per chi non lo sapesse, è anche molto social. Salvini ama condividere coi suoi seguaci non solo momenti di vita politica, ma anche alcuni aspetti della sua sfera quotidiana. È quello che è accaduto ieri sera, quando il vicepremier ha postato su Instagram uno scatto molto particolare. Una foto in cui in primo piano c’è Martina Nasoni, eletta ieri sera vincitrice del Grande Fratello 16. Ebbene sì, Matteo Salvini è un fan del Gf, ma la frase che ha accompagnato allo scatto non è piaciuta a tutti. Tra questi, Heather Parisi, che ha lanciato una vera e propria frecciatina a Salvini. Scopriamo cosa è successo.

Heather Parisi attacca Matteo Salvini: il tweet non è passato inosservato

Tra i milioni di telespettatori della finale del Grande Fratello, ieri sera c’era anche lui, Matteo Salvini. A ‘svelarlo’ è stato proprio lui, postando questo scatto durante la diretta:

Matteo Salvini si dimostra un fan accanito della trasmissione, che paragona alla Serie A di calcio: ‘Come si può stare senza tutti questi mesi?’. Ebbene, c’è chi ha risposto a questa domanda, in un modo che non è passato inosservato. Si tratta di Heather Parisi, che con un tweet decisamente pungente ha risposto al quesito del vicepremier. Date un’occhiata:

Una frecciatina per niente velata, quella della mitica ballerina, che ha chiaramente espresso la sua opinione non proprio positiva sull’operato del politico. Non è stata l’unica a ‘criticare’ la scelta di Salvini di seguire il GF. Ma se in molti si sono lamentati, c’è anche chi ha ritenuto normale che anche una figura importante possa vivere la sua quotidianità come ‘noi comuni mortali’! E voi, da che parte state?