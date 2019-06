Martina Nasoni del Grande Fratello viene spesso soprannominata la ragazza col cuore di latta: ma sapete perché?

Martina Nasoni ha vinto questa edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Una piacevole sorpresa per il pubblico. Insomma, non era così scontata. I bookmakers puntavano tutto su Enrico Contarin, che ieri sera ha ricevuto una di quelle che sorprese che difficilmente si dimenticano. Beh, Martina invece ha scalzato tutti e si è aggiudicata il primo posto insieme ad un ricco montepremi da 100mila euro.

Martina Nasoni Grande Fratello: la ragazza col cuore di latta vince questa edizione

Martina Nasoni è praticamente la ragazza col cuore di latta della canzone cantata da Irama. L’ha ammesso lui stesso raccontando di un incontro con una ragazza che al posto del cuore ha un pace-maker. Beh, ecco perché la chiamano così. Martina Nasoni non ha mai fatto segreto di questo suo problema. Ha una malformazione congenita, ereditata dalla mamma. Una malformazione che l’ha messa in pericolo di vita quand’era ancora in tenera età. Come ha raccontato più volte, in un periodo abbastanza buio della sua vita è stata trasportata in un elicottero ambulanza da Terni ad un altro ospedale per avere il trapianto. Trapianto di cuore, sì. Un intervento molto complesso che avrebbe potuto portarla anche a perdere la vita. Ebbene, una ragazza così giovane ha già affrontato qualcosa di così complesso nella sua vita. Lo ha raccontato anche ieri alla finale: “Non sapevo se mi sarei risvegliata. Però sapevo che se l’avessi fatto, avrei voluto vedere solo la mia mamma per prima accanto a me”. Un racconto che ha toccato tutti profondamente. La sua è una vittoria molto sentita. Infatti, al termine della trasmissione, quando le è stato comunicato di aver vinto, ha detto: “Grazie a tutti… col cuore”, sottolineando ancora una volta ciò di cui ha sempre parlato.

Martina e Daniele: perché non è nato l’amore?

Non possono essere rose, per forza. Se son rose, fioriscono. Sì, ma se non lo sono, non si può forzare la cosa. Barbara D’Urso ha tentato di farlo capire a Cristiano Malgioglio che invece insisteva nel chiedere a Daniele perché non si è mai voluto fidanzare con Martina visto che era una ragazza così bella. Daniele ha sempre spiegato che era, sì, attratto da lei, ma che non gli piaceva abbastanza.

