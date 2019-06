Molti si sono chiesti in questi giorni se rivedremo il prossimo anno Massimo Giletti a La7. Una risponda alla domanda sembra già esserci.

Massimo Giletti ha concluso la conduzione di questa stagione di Non è l’arena, domenica scorsa, salutando il suo pubblico, incerto sul proprio futuro professionale. Quella appena conclusa è stata una stagione molto intensa, che ha visto momenti di tensione a Non è l’arena. Giletti ha fatto molto parlare di sé anche per le polemiche con la conduttrice Barbara D’Urso. Il brizzolato conduttore sembra dimostrare per la D’Urso davvero poca stima professionale, infatti la ha velatamente accusata un tipo di giornalismo che non è di informazione, ma che anzi esaspera i conflitti negli animi dotati di poca cultura. Ha continuato la bagarre con Barbara con l’arrivo in studio di “Mark Caltagirone”.

Massimo Giletti a La7: la permanenza sembra sicura

Dopo una stagione complessa, in molti avevano immaginato per il conduttore un ritorno alla Rai, che aveva lasciato insieme al format del suo programma che all’epoca si chiamava L’Arena, con astio verso la rete nazionale. Il conduttore aveva lasciato la rete ammiraglia per un bisogno di maggiore libertà che avrebbe trovato proprio a La7. Tuttavia la rete nazionale gli ha dato e potrebbe ancora dargli grande soddisfazione e si è iniziato a vociferare di un ritorno in RAI di Massimo Giletti dati i suoi rapporti con l’attuale direttrice di Rai 1 Teresa De Santis che sono dei migliori. Inoltre il giornalista del Tempo Francesco Fredella aveva raccontato di un incontro segreto tra i due.

Nonostante tutto faccia pensare il contrario, è trapelato a TVBlog che non ci sarà nessun ritorno Massimo Giletti alla Rai e che la sua permanenza a La7 è assicurata. La rete starebbe preparando il rinnovo del contratto per Giletti, smentendo così le voci di un nuovo cambio di rete per il conduttore. Non abbiamo ancora notizie certe in quanto La7 non si è pronunciata in merito con nessuna dichiarazione ufficiale ma ormai la notizia pare certa.

