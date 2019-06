In occasione del compleanno della regina, c’è stata la prima apparizione di Meghan Markle dopo il parto e la donna ha subito commesso un errore gravissimo. Vediamo quale.

Meghan Markle, dopo solo un mese dalla nascita del figlio Archie, è tornata a fare un’apparizione pubblica. Del resto non stupisce che una ex attrice americana non perda occasione per ritornare sotto i riflettori. L’occasione di una nuova uscita pubblica è stata quella del Trooping the colour che è parata in onore del compleanno della regina. La data di nascita della regina Elisabetta in realtà non è questa ma è tradizione in Gran Bretagna festeggiare tutti i sovrani lo stesso giorno. In questa occasione abbiamo potuto vedere la Royal Family al completo: William e Kate, elegantissima come sempre, con i loro tre figli i principi George, Charlotte e Louis che ha indossato una polo dello zio Harry; Carlo e Camilla, il principe Andrea, la principessa Anna e altri membri della famiglia reale. Era assente invece il piccolo Archie, figlio di Meghan Markle e Harry, ancora troppo piccolo per questi eventi e verso il quale Meghan è molto possessiva.

Meghan Markle dopo il parto: l’errore che infastidito Harry

Meghan Markle ha fatto anche in questa occasione nuovamente parlare di sé. Negli scorsi giorni era stata vittima di due polemiche importanti. La prima era legata alla sua assenza all’arrivo di Donald Trump e l’attrice americana è stata criticata da molti suoi connazionali per aver voltato le spalle alle sue origini americane. Meghan comunque è stata giustificata perché era da poco che aveva partorito. Un’altra polemica che è nata è quella che vedrebbe lei ed Harry intenzionati a lasciare la Gran Bretagna insieme al bambino, cosa che ha gettato i sudditi nello sgomento, prima di essere smentita.

Al Trooping The Colour Meghan è stata al centro dell’attenzione negativamente perché non ha rispettato anche questa volta, volontariamente o meno, il protocollo voltando le spalle al pubblico per guardare il marito. Per molti potrebbe essere un gesto innocente ma secondo il rigido protocollo inglese è una forma di scortesia verso il popolo infatti Harry ha rimproverato la moglie dicendole di voltarsi.

