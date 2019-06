“Belen Rodriguez incinta”? Adesso è lei che svela tutto.

La famosa argentina, qualche giorno fa, ha fatto letteralmente impazzire i fan con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram che la ritraeva con un 3 disegnato sul volto. Tutti i fan di Belen Rodriguez hanno pensato che quel numero fosse il mese di gravidanza. La bellissima showgirl ha fatto pace con il suo ex marito, Stefano De Martino, ed il web sogna di vederli genitori per la seconda volta. Pochi minuti fa è arrivata la smentita dell’argentina: ecco il motivo di quel 3 disegnato sul viso.

Leggi anche:

“Belen Rodriguez incinta”? Adesso è lei che svela tutto

Pochi giorni fa Belen Rodriguez ha postato sui social un suo scatto con un 3 disegnato sul volto: ha fatto sognare tutti i suoi fan. Quel numero ha fatto impazzire il web: tutti pensavano fosse il mese di gravidanza. Il gossip che vede Belen e Stefano genitori per la seconda volta continua a fare il giro del web ma una cosa è certa: quel 3 sul volto è stato disegnato per motivi di lavoro.

La showgirl sponsorizza un nuovo brand svedese, FOREO: Luna 3 è una pietra miliare utilizzata per la pulizia del corpo e da questa settimana è sbarcata sul mercato italiano.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!