Rosa Perrotta ha postato una foto su Instagram in cui si mostra nuda col pancione in bella vista: la dedica speciale emoziona i fan.

Rosa Perrotta sta per diventare mamma del piccolo Domenico. Ormai manca davvero poco al parto e l’emozione è alle stelle per l’ex tronista di Uomini e Donne, che insieme al suo futuro marito Pietro Tartaglione, sta condividendo ogni passo della gravidanza insieme ai fan. L’ultima foto postata da Rosa la ritrae nuda col pancione in bella vista: la didascalia scelta per lo scatto è una dedica speciale, che sta facendo il giro del web.

Rosa Perrotta, foto nuda col pancione: la dedica è un inno alle donne

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una coppia amatissima dal pubblico. I due stanno per diventare genitori e ora che manca sempre meno alla nascita del piccolo Domenico, postano spesso e volentieri foto e video che li ritraggono felici ed emozionati per la dolce attesa. Nel corso della gravidanza, Rosa ha sempre mostrato con orgoglio il suo pancione su Instagram, attirando anche tanti insulti da parte degli haters per questa scelta. Ma incurante delle critiche, l’ex tronista ha continuato a mostrarsi felice e orgogliosa anche dei cambiamenti del suo corpo, e lo ha fatto anche con l’ultima foto pubblicata.

Nello scatto in questione, Rosa si mostra più bella che mai, quasi completamente nuda, con le mani che coprono il seno e il pancione in bella vista. La posizione di profilo mostra tutta la rotondità della pancia e le curve più morbide ora che la ragazza è al nono mese inoltrato. Ed è proprio al suo corpo che la Perrotta ha accennato nella didascialia della foto, dicendosi orgogliosa delle sue nuove forme e, perché no, anche delle smagliature che la gravidanza le ha ‘regalato’. “Il corpo di ogni mamma cambia, il mio come il vostro. Nessuna è perfetta, neanche io, ma siamo tutte splendide e coraggiose: perchè dare la vita è un atto di coraggio”, scrive Rosa, il cui inno alle donne ha raccolto migliaia di consensi su Instagram, diventando presto virale.

