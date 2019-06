Dopo aver mostrato le foto del suo tatuaggio, Sara Affi Fella è stata duramente presa di mira perché risulta sbagliato: ecco il suo sfogo su Instagram.

Sono passati diversi mesi dallo ‘scandalo Sara Affi Fella’, eppure l’ex tronista ritorna a far parlare di sé. È noto a tutti che, dopo essersi cancellata da qualsiasi social ed aver sofferto di problemi di salute, l’influencer è ritornata su Instagram. Con un messaggio davvero da brividi, la giovane d’Isernia si è nuovamente scusata con il suo ‘pubblico’ e, soprattutto, con la redazione di Uomini e Donne. E, dopo pochi mesi, ha presentato il suo nuovo fidanzato. Si tratta, infatti, di Francesco Fedato, attuale giocatore del Trapani. Ebbene. Ne è passata di acqua sotto i ponti, insomma. A quanto pare, però, nelle ultime ore, l’ex tronista è stata nuovamente presa di mira su Instagram. Ecco perché.

Potrebbe interessarti anche:

Sara Affi Fella, il tatuaggio sbagliato crea polemica: arriva il duro sfogo di lei

Proprio nella giornata di ieri, tramite alcune Instagram stories, Sara Affi Fella aveva informato i suoi sostenitori di essersi fatta un nuovo tatuaggio. E che avrebbe mostrato la foto in serata. Ecco. La foto è stata mostrata, in effetti. Ma, subito dopo, rimossa. Ma per quale motivo? Beh, a detta di tantissimi utenti, infatti, la frase in inglese tatuata lungo la schiena sarebbe stata sbagliata. È bastato, infatti, inserire l’aggettivo ‘my’, anziché il pronome ‘me’ per far cambiare tutto il senso della frase. Ovviamente, nonostante la foto fosse stata immediatamente rimossa da Sara, lo scatto ha fatto il giro del web. Scatenando, così, la reazione da parte dei suoi haters. I quali, prontamente, l’hanno presa di mira. Ed è proprio per questo motivo che, poco fa, è arrivato il duro sfogo di Sara su Instagram. Visibilmente amareggiata e infervorata, l’ex tronista spiega quanto sia cattiva quella gente che l’ha prontamente criticata. “Un tatuaggio sbagliato si corregge, la vostra cattiveria, no”, conclude Sara.

Per ulteriori news su Sara Affi Fella –> clicca qui