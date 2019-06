Vasco Rossi 11-12 giugno 2019 San Siro: la scaletta e cosa sapere sui concerti.

Vasco Rossi non si ferma mai. Continua Indomito il tour VascoNonStop Live 2019 all’interno di San Siro, uno degli Stati più acclamati e assolutamente importanti per tutti gli artisti. Esibirsi in questo contesto è un onore e per Vasco Rossi ormai il palco di San Siro è diventato quasi di casa perché l’11 e 12 giugno ci saranno le ultime due, di 6 , date che lo hanno visto proprio vivere all’interno dello stadio di San Siro questa esperienza così emozionante sia per lui che per i suoi fan. Ogni serata dei concerti di Vasco Rossi a Milano allo stadio San Siro è stata un sold out dopo l’altro, tantissime le persone che si sono accalcate e che hanno seguito il Komandante in tutto il suo tour.

Scaletta Vasco Rossi 11-12 giugno 2019

La fanbase di Vasco Rossi è molto salda e lo segue praticamente ovunque e da sempre. La combriccola del Blasco è quindi a legatissima rocker di Zocca e ha fatto sentire tutto il suo calore anche in queste sei date così intense allo stadio San Siro per il Vasco non stop live tour 2019. Ora l’11 e il 12 giugno, allo stadio San Siro, si celebreranno le ultime due serate di concerti di Vasco e si proseguirà poi per altre due date a Cagliari Fiera nei prossimi giorni. È stata una maratona musicale quella di Vasco che, con oltre 30 brani, ha portato sul palco uno spaccato della società. Se prima era pronta a rinascere ora ha bisogno di fare la storia, ha bisogno di cambiare qualcosa e alcune brani di Vasco Rossi sono diventati più attuali oggi che una volta. Così il concerto del rocker di Zocca diventa un momento straordinario non solo di divertimento, ma anche di riflessione. Per quanto riguarda la scaletta di Vasco Rossi, ormai le canzoni sono praticamente note: si sa che infatti il rocker comincia con alcuni brani storici come mi si escludeva, Buoni o cattivi, la verit,à cosa succede in città… si prosegue poi con altri grandi classici come Fegato fegato spappolato, Portatemi Dio, Gli spari sopra, c’è chi dice no… E si va anche a delle canzoni più spensierate come Rewind, ma non si smette mai di riflettere perché dal momento in cui Vasco intona le prime parole di vivere, Sally, siamo solo noi, canzone e Albachiara, brani che chiudono concerto di Vasco, si capisce che l’intento del cantante si di far divertire ma anche di far pensare.

