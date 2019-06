Stefano De Martino Instagram story bollente: la particolare dedica a Belen spiazza tutti. I followers sono rimasti a bocca aperta.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si separano più da quando hanno ufficializzato di essere tornati insieme. La showgirl e il ballerino attualmente si trovano ad Ibiza, e questa volta con loro c’è anche il piccolo Santiago che appare più felice che mai di rivedere i genitori insieme. In questi giorni si è più volte parlato infatti della volontà della coppia di celebrare un secondo matrimonio, proprio ad Ibiza, per rinnovare le promesse delle prime nozze.

Ed è proprio dalla loro bellissima villa situata nell’isola spagnola che Stefano ha condiviso una Instagram story sbalorditiva. Il soggetto è proprio sua moglie Belen. Ma, la foto è abbastanza “particolare”, per non dire hot.

Potrebbe interessarti anche:

Stefano De Martino Instagram story bollente: la particolare dedica a Belen

Una story abbastanza inusuale quella pubblicata oggi da Stefano De Martino. Il ballerino di origini napoletane infatti ha deciso di dedicare a sua moglie Belen un post molto particolare. La frase scelta da Stefano è “Il mio paradiso” scritto in spagnolo. Ma in questo caso il paradiso non è una spiaggia di Ibiza e nemmeno un tramonto o un panorama mozzafiato. Ma, Stefano si riferisce al lato B di Belen. Inquadratura da urlo per uno scatto bollente che ha fatto impazzire tutti.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!