Taylor Mega risponde a Francesca de Andrè: lo sfogo dell’influencer.

Il Grande Fratello è terminato con la vittoria di Martina Nasoni. La Finale del programma ha visto tantissimi colpi di scena ma soprattutto l’ultimo scontro faccia a faccia tra le due donne, ex concorrenti del programma. La sexy imprenditrice è entrata nella casa per avere un confronto con la nipote d’arte: i toni sono stati accesi e le due donne non sono riuscite a chiarirsi. Il litigio è proseguito tramite frecciatine sui profili social al termine del programma. L’influencer è stufa e si è sfogata su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Continuano sul web gli scontri tra Taylor Mega e Francesca De Andrè. La nipote d’arte, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello, ha continuato a parlare dell’influencer condividendo alcuni commenti in cui veniva criticata la friuliana: parole offensive contro Mega sono comparse sulle IG story ed hanno catturato l’attenzione di tutti.

Così, poche ore fa, la sexy bionda ha risposto a tono, tramite un IG story, mettendo un punto a questa vicenda. Scrive:

“Con oggi chiudo capitolo scontro con persone non hype. Non tornerò in argomento ne avrò altri scontri su reti televisive, quindi non aspettatemi in nessun programma che tratterà questo tema”, spiega l’influencer. Aggiunge di avere un cuore e che le sembrerebbe eccessivo “asfaltare” di nuovo la genovese: è chiaramente ironica. “Aspettatevi che parleranno male di Taylor Mega, c’è qualcuno che lo farà e lo fa perchè è rimasto scottato”: l’imprenditrice sembra essere stufa della vicenda che la vede protagonista. Sarà davvero un capitolo chiuso?

