Temptation Island: chi sono Cristina Incorvaia e David Scarantino, la coppia che dopo Uomini e Donne metterà alla prova il proprio amore sull’isola delle tentazioni.

Manca sempre meno all’inizio di Temptation Island. Come in ogni edizione, anche questa volta tra i protagonisti ci sarà una coppia che arriva direttamente da Uomini e Donne. Dopo Nilufar e Giordano, Sossio e Ursula e Ida e Riccardo, che l’anno scorso hanno partecipato al programma, ora è la volta di David Scarantino e Cristina Incorvaia. Uscita solo pochi mesi fa dal Trono Over di Uomini e Donne, la coppia è pronta a mettere alla prova il proprio amore sull’isola delle tentazioni per risolvere alcune difficoltà, come hanno spiegato nel video di presentazione i diretti interessati.

Temptation Island: ecco chi sono David e Cristina

David Scarantino e Cristina Incorvaia sono una delle coppie che parteciperà alla prossima edizione di Temptation Island. I due sono già ben noti al pubblico per aver partecipato al Trono Over di Uomini e Donne solo pochi mesi fa. Dopo una conoscenza travagliata, durante la quale il pubblico e gli opinionisti in studio hanno anche spesso dubitato della loro sincerità, i due hanno lasciato il programma per continuare la loro storia fuori, e ora sono pronti per tornare in tv a mettere alla prova il loro amore.

Imprenditore genovese lui, classe 1977, ballerina e modella siciliana lei, 38enne di Marsala, i due si dicono innamorati, ma hanno dei dubbi rispetto alla loro storia e li scioglieranno sull’isola delle tentazioni: “Litighiamo molto, anche per cose futili, questa cosa mi preoccupa”, ha detto Cristina nel video di presentazione. “Io sono innamorato, ma devo capire se è lei la persona giusta per formare la famiglia del Mulino Bianco che vorrei”, sono state invece le parole di David, che in passato è già stato sposato, anche se per pochissimo tempo.

