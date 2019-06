Tiziano Ferro sta per tornare con un nuovo album, ma nel frattempo incanta i suoi fan con una foto da piccolo del tutto inedita.

Tiziano Ferro sta finalmente per tornare con un album nuovo di zecca. La sua uscita, prevista il 22 novembre, è stata preannunciata già dal suo nuovo singolo “Buona (Cattiva) Sorte”. L’album, che si intitolerà “Accetto Miracoli”, sarà sicuramente un nuovo grande successo per il cantante che ormai da anni ci incanta con la sua voce. Negli ultimi giorni però c’è anche un altro contenuto, non musicale, che lasciato i fan dell’artista senza parole. Difatti il cantante per una ricorrenza in particolare ha pubblicato una foto della sua infanzia. Scopriamo insieme com’era il cantante da piccolo e la motivazione scatenante della pubblicazione della foto.

Tiziano Ferro piccolo, spunta la foto inedita che fa impazzire i suoi fan

Per il compleanno di suo fratello Flavio, il cantante ha condiviso una dolcissima foto in cui Tiziano lo tiene tra le braccia. Oltre alla dolcissima foto, Ferro aggiunge anche una tenera didascalia dove ricorda la nascita del fratello come uno dei suoi ricordi più belli. Lo scatto ha totalizzato in poco tempo un numero altissimo di mi piace, arrivando oggi a più 80 mila. Il cantante è molto legato a suo fratello, così tanto da dedicargli in passato una delle sue canzoni intitolata appunto “Mio Fratello”. Anche se differiscono di 11 anni, i due hanno sempre avuto un legame molto forte. All’inizio Tiziano confessa in un’intervista quasi paterno ma successivamente il legame si è equilibrato diventando entrambi un punto di riferimento per l’altro.

