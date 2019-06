Alena Seredova maestra di ironia: la frecciatina a Ilaria D’Amico svelata da Signorini su Instagram. È stato Alfonso Signorini a renderla nota.

Dalla sua penna e dal suo giornale nascono milioni di scoop. Ma quella di oggi è una curiosità davvero particolare. Stiamo parlando di Alfonso Signorini, direttore di Chi, seguitissimo anche sui social. Ebbene, è proprio sul suo profilo Instagram che il giornalista ha ‘svelato’ un episodio davvero singolare. Si tratta di una foto ironica, con protagonista la bellissima Alena Seredova. La showgirl manda un messaggio ironico ai suoi fan utilizzando un cognome non proprio piacevole per lei. Quello della sua ‘rivale’ in amore, Ilaria D’Amico. Siete curiosi di scoprire cosa è successo? Allora vediamolo insieme.

Alena Seredova e l’ironia su Ilaria D’Amico: ‘D’Amico ti puoi fidare’

Oggi Alfonso Signorini ha davvero stupito i fan di Instagram. Il giornalista e opinionista tv, presto impegnato in una nuova trasmissione, ha postato una foto davvero curiosa. Date un’occhiata:

Ebbene sì, Alfonso Signorini si complimenta con la sexy Alena per il senso dell’umorismo. In effetti, la donna fa chiaramente riferimento a Ilaria D’Amico, la giornalista sportiva per cui il suo ex marito Gianluigi Buffon ha perso la testa. Il loro matrimonio si è interrotto proprio a causa della nuova relazione di Gigi con la conduttrice Sky, che prosegue a gonfie vele. La foto pubblicata sul profilo di Signorini ha scatenato i commenti degli utenti. Tutti a favore della Seredova. I fan apprezzano molto l’autoironia dell’attrice, che riesce a sorridere anche su un argomento così ‘delicato’. C’è chi la definisce geniale, chi scrive ‘una di noi’, chi le manifesta tanta stima. Insomma, la Seredova piace proprio a tutti. E noi non possiamo che accodarci ad Alfonso Signorini: complimenti Alena!

