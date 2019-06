La bella napoletana Angela Nasti si mostra su Instagram intenta in un massaggio davvero particolare, ma spunta un dettaglio pazzesco: ecco quale.

Angela Nasti è stata, insieme a Teresa Langella e Giulia Cavaglia, la tronista donna dell’edizione di quest’anno di Uomini e Donne. Giunta da un mondo appartenente alla moda, la bella napoletana, in pochissimo tempo, è riuscita a farsi amare ed apprezzare dal pubblico in studio e da casa. Complici, ovviamente, di tale successo la sua battuta sempre pronta, ironia ma, soprattutto, bellezza. Insieme a sua sorella Chiara, infatti, Angela è senza alcun dubbio una delle influencer più amate e seguite su Instagram. Pensate, l’ex tronista conta più di followers. I quali, a loro volta, vengono aggiornati costantemente sulla sua vita quotidiana.

Angela Nasti: messaggio ‘hot’ su Instagram, il dettaglio pazzesco che non sfugge

La sua storia d’amore con Alessio procede a gonfie vele. Nonostante una breve vacanza ad Ibiza con la sua famiglia e le presunte voci su una crisi di coppia, la bella napoletana Angela Nasti si sta godendo appieno la sua nuova vita sentimentale. Ritornata nella sua città d’origine dopo una breve sosta spagnola, infatti l’ex tronista ha pubblicato una deliziosa foto in compagnia del suo fidanzato. È solita Angela pubblicare scatti che, in qualche modo, riguardano la sua vita quotidiana. Proprio a tal proposito, poche ore fa, la bella influencer ha pubblicato delle Instagram stories davvero mozzafiato. È in un centro estetico napoletano. E si sottopone ad un massaggio davvero ‘particolare’. Non è, infatti, un semplice massaggio rilassante. Bensì, a quanto pare, un trattamento di bellezza. Tuttavia, però, durante la ripresa del video, l’inquadratura si sposta su un dettaglio davvero pazzesco. Durante le immagini, infatti, si vede chiaramente una parte del suo Lato B. Certo, nulla di scandaloso. Ma, ovviamente, la reazione dei suoi cari ed affezionati followers sarà stata davvero incredibile. Lo pensate anche voi?

