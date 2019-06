Belen Rodriguez, foto davanti allo specchio senza vestiti: la posa è particolare e arriva il commento di un noto stilista, che la ‘redarguisce’.

Belen Rodriguez ama far parlare di sé e provocare i suoi fan con foto e video sensuali e ‘hot’, che mettono in risalto la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato. La bella argentina, che da qualche mese si è riunita al marito Stefano De Martino dopo 3 anni di lontananza, è sempre sulla cresta dell’onda del gossip e tutti commentano le sue foto, spesso anche i personaggi famosi. L’ultimo scatto sexy postato dalla conduttrice ha ottenuto ancora una volta boom di like e commenti, compreso quello di un noto stilista.

Belen, foto sexy davanti allo specchio: il commento dello stilista

Belen Rodriguez sta trascorrendo dei giorni di relax e vacanza a Ibiza con la sua famiglia, anche se qualche ora fa Stefano ha riportato a Milano il piccolo Santiago, impegnato con gli ultimi giorni di scuola. In questo periodo la conduttrice è completamente presa dalla sua famiglia e in giro si dice che potrebbe essere in attesa del secondo figlio, cosa che non è stata confermata, ma neanche smentita, dalla diretta interessata. La foto che ha appena pubblicato su Instagram, però, non sembra confermare la notizia. Belen è apparsa più in forma che mai, sempre bellissima e incredibilmente sensuale, in uno scatto davanti allo specchio, nel bagno di casa.

Nella foto la conduttrice sta mettendo il mascara alle ciglia e indossa un mini bikini a strisce colorate, che mette in risalto il suo decolleté esplosivo e il suo fisico da capogiro, con la famosissima ‘farfallina’ che si intravede dagli slip. Gli scatti, che sono in tutto tre, la mostrano prima seria e concentrata a truccarsi, poi sorridente e divertita di profilo, con una gamba alzata sul mobile del bagno. Ed è proprio la posa assunta da Belen ad aver attirato l’attenzione del noto stilista e dj Marcelo Burlon, che l’ha scherzosamente redarguita: “Togli la gamba dal mobile“, recita il commento scritto in spagnolo dallo stilista, che ha poi dato a Belen un appellativo tipicamente sudamericano, a sottolineare il tono chiaramente giocoso e amichevole del commento.

