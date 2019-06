Belen Rodriguez lascia Tu si que vales: importanti novità per la showgirl.

La famosissima showgirl oltre ad essere al centro del gossip italiano, per il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino e per le voci che girano su una nuova gravidanza, è al centro dell’attenzione mediatica anche sul piano professionale. Sembrerebbero vicine delle collaborazioni che potrebbero aprire nuove porte alla carriera di Belen. Ecco cosa sta accadendo.

Il settimanale Chi ha lanciato un’incredibile notizia: la figura in Rai di Belen Rodriguez si sta consolidando sempre di più. La famosa argentina, rivela il giornale, potrebbe lasciare Mediaset per approdare in Rai: è stata chiamata da Carlo Freccero, direttore di Rai 2, per condurre due programmi in coppia con il marito, Stefano De Martino. Si tratta de Il Festival di Castrocaro ed il Festival della Taranta. Ma non è tutto.

Il manager dei due, Lucio Presta, non ha smentito la notizia di un possibile approdo della showgirl e del ballerino nel Dopofestival 2020. “Belen a metà luglio dovrebbe iniziare le riprese di Tu si que vales: se la presenza in Rai dovesse consolidarsi, è ipotizzabile che non farebbe più parte del team”: sono queste le parole del settimanale.

Insomma, l’enorme successo della coppia più chiacchierata in Italia li sta portando ad avere anche grosse soddisfazioni nel mondo del lavoro.

