Cecilia e Ignazio al Pitti di Firenze: parlano di vacanze, e su Iannone e De Lellis…

Sempre più innamorati ed affiatati: Cecilia e Ignazio, dalla partecipazione al Grande Fratello Vip non si sono mai più lasciati. Oggi sono una delle coppie più amate e paparazzate in Italia: regalano momenti dolci ed anche divertenti ai loro fan tramite i social. Sono passati quasi due anni da quando la modella argentina ha lasciato Monte per Moser: il loro amore prosegue a gonfie vele ed i due sono stati a Firenze per il Pitti. Tabloit li ha intervistati ed ecco cosa ne è uscito…

Leggi anche:

Cecilia e Ignazio al Pitti di Firenze: parlano di vacanze, e su Iannone e De Lellis…

La modella argentina è in compagnia del suo Ignazio Moser a Firenze, per il Pitti. Ai microfoni di Tabloit hanno rivelato qualche dettaglio sulle loro vacanze estive: “Non abbiamo piani, decideremo al momento”. Non hanno ancora prenotato o programmato nulla: non sanno neanche se partire soli o con la famiglia, magari con Belen e Stefano.

Alla coppia è stato chiesto anche cosa ne pensano del flirt tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis: la loro reazione è stata incredibile! Entrambi sono scappati per non rispondere.

De Lellis-Iannone: il gossip che fa il giro del web

Il gossip che vede la famosa influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ed il pilota di Moto GP, diventa sempre più virale: i due sono stati paparazzati più volte insieme. Da entrambe le parti però, non è arrivata nessuna conferma.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!