Chi è Francesco Bettuzzi: tutto sul nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci. I due non nascondono il loro amore e appaiono le prime foto su Instagram.

Dopo la separazione da Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci torna a sorridere con il suo nuovo compagno. Si tratta di Francesco Bettuzzi, vecchia conoscenza della showgirl. I due, infatti, lavoravano insieme. Dopo è sbocciato l’amore e, come possiamo notare dalle foto pubblicate dal profilo Instagram di Bettuzzi, sembrano molto felici insieme.

Ma chi è Francesco Bettuzzi? Cosa fa nella vita? Vi riveliamo qualche dettaglio sul nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci.

Chi è Francesco Bettuzzi: tutto sul nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Originario di Parma Francesco Bettuzzi ha 40 anni e fa l’imprenditore. In particolare, è CEO di Pure Herbal, azienda di cosmetici di cui Elisabetta è testimonial, per questo motivo già si conoscevano da anni.

Non sappiamo molto della sua vita privata prima della Gregoraci. L’ufficialità della storia è arrivata nel gennaio 2019, quando i due hanno pubblicato sui social gli scatti di una romantica vacanza in Thailandia.

Bettuzzi non è presente su Facebook ma è seguitissimo su Instagram. Ha molti tatuaggi ed è un super sportivo, appassionato di surf, bicicletta ed equitazione.

Visualizza questo post su Instagram Ready ? 🦈 #me #you #diving #lampedusa #neverstopexploring #scm #pelagosdivinglampedusa #sea #scubadiving #picoftheday #instagood Un post condiviso da Francesco Bettuzzi (@bettuzzifrancesco) in data: 8 Giu 2019 alle ore 4:01 PDT

