Chiara Biasi e Marco Verratti beccati insieme: l’incredibile scoop

Una delle influencer più seguite dalle giovani d’oggi e non solo è sicuramente Chiara Biasi: in poco tempo la giovane è riuscita a trasformare la sua passione in lavoro ed oggi è conosciuta in quasi tutto il mondo. Il suo sguardo sexy ed allo stesso tempo dolce, il suo fisico mozzafiato e la sua eleganza la rendono davvero unica. È conosciuta anche per le storie d’amore che ha avuto con alcuni personaggi famosi. La sua prima storia è stata con l’ex tronista Oscar Branzani, finita nel 2014. Le furono attribuiti flirt con il calciatore Marco Borriello e con Adrian Cardoso. Nel 2016 è stata fidanzata con Simone Zaza: la loro storia è durata due anni e ad oggi la famosa influencer sembrerebbe essere single. Vero? Gira un gossip negli ultimi minuti che sta attirando l’attenzione di tutti…

Leggi anche:

Chiara Biasi e Marco Verratti beccati insieme: l’incredibile scoop

Il portale Veryinutilpeople ha beccato Chiara Biasi e Marco Verratti insieme: la scorsa notte al Just Cavalli di Milano sono stati intravisti mano nella mano.

Sembrava essere Jessica Aidi la nuova fidanzata del calciatore: per lei, il centrocampista del PSG e della Nazionale Italiana si dice che abbia lasciato la moglie, dopo 10 anni di storia. Sarà un semplice flirt quello tra la Biasi e Verratti o c’è dell’altro? Restiamo in attesa di scoprire la verità.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!