Com’era Costanza Caracciolo da bambina? Ecco che spunta la foto su Instagram, la trasformazione è letteralmente sorprendente.

Il debutto di Costanza Caracciolo nel mondo dello spettacolo e, soprattutto, nel mondo della televisione è avvenuto nel 2008. Quando, a soli 18 anni, si è presentata sul palco di Veline, riuscendo anche a vincere la finalissima. Da settembre dello stesso anno fino al 2012, Costanza, insieme a Federica Nargi, ha fatto parte del cast di Striscia la Notizia, proprio appunto come Velina. La sua bellezza non è affatto passata inosservata. Con tratti somatici e colori simili ad Ilary Blasi, la velina bionda si è contraddistinta per la sua bellezza e semplicità. Ebbene. Ma com’era da bambina? Siete curiosi di saperlo? Ecco tutto nel dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Costanza Caracciolo bambina: spunta la foto su Instagram

Attualmente è una delle donne più belle dello spettacolo italiano. Costanza Caracciolo, neo mamma di Stella ed attuale compagna di Bobo Vieri, vanta una bellezza davvero assoluta. Viso fresco e pulito, capelli lunghi biondi e occhi chiari, sono gli elementi principali di questo fascino inaudito dell’ex velina di Striscia la Notizia. Ma è sempre stata così? Ovvero, com’era da bambina Costanza? Ebbene. La modella ha pubblicato, poche ore fa su Instagram, una foto che la ritrae proprio in giovane età. Da come si può vedere dalla foto riproposta in alto, dunque, il cambiamento, nel corso degli anni, c’è stato. Ovviamente, in suddetto scatto, Costanza è davvero piccolissima. Quindi, è ovvio che ci siano stati dei cambiamenti sul suo viso. È maturata, insomma. Eppure, però, ci sono alcuni dettagli che sono rimasti sempre i medesimi. Gli occhi, ad esempio. Sguardo impenetrabile e dolcissimo. Ma non solo. Anche i capelli, infatti, sono rimasti gli stessi. Ed, infine, la sua bellezza. Perché, ammettiamolo, Costanza anche da bambina era di una bellezza davvero smisurata.

Per ulteriori news su Costanza Caracciolo –> clicca qui